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17.07.2019, 09:20

Сенат США принял резолюцию в память Революции Достоинства

Сенат США принял резолюцию в память Революции Достоинства - Фото
Фото: pixabay.com

Сенат единогласным решением принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства

Сенат Соединенных Штатов единогласным решением принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Сенат осуждает российскую агрессию против Украины и призывает международных партнеров сохранять санкций против России. Газопровод Северный поток-2 сенаторы считают существенной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усугубление уязвимости к дальнейшим российским военным интервенциям.

Сенаторы выражают поддержку всем украинским политзаключенным, содержащимся в России и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений, осуждают агрессию в Керченском проливе и не признают аннексию Крыма.

Сенат приветствует создание ПЦУ как важной вехи в построении свободного от российского влияния будущего Украины.

Также сенаторы приветствуют украинский народ с успешным проведением свободных и справедливых выборов президента. 

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Теги: сенат, майдан, революция достоинства
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