В Сенате США призвали Трампа усилить ВСУ и повлиять на Севпоток-2

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению резолюцию об усилении оборонной помощи Украине и сворачивании проекта российского газопровода Северный поток-2. Об этом пишет в Facebook посольство Украины в Вашингтоне.

Американские законодатели настойчиво призывают президента США Дональда Трампа воспользоваться положениями закона о бюджете США на нужды нацобороны для усиления потенциала ВСУ, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины по сдерживанию агрессии России.

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Сенаторы призывают Трампа безотлагательно провести совместную с ВМС США операцию для обеспечения свободы навигации в Черном море: показать Кремлю, что Вашингтон поддерживает международно признанные границы Украины, чтит двусторонние договоренности и принцип безопасной навигации в Керченском проливе и Азовское море.

Законодатели США обратились к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации в акватории и береговой обороны.

"Отдельно сенаторы призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки", - отмечает посольство.

Санкции США за агрессию России против Украины, подчеркивается в резолюции, "является непосредственным следствием действий властей этой страны" - и они будут усиливаться, пока поведение Кремля не изменится.

Сенаторы приветствовали и поддержали резолюцию Европарламента от 12 декабря 2018 года, осуждающую атаку России на корабли ВМС Украины и призывающую к отмене СП-2 из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.