Сенатор США: Украина может получить еще летальное вооружение

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Вскоре Украина может получить дополнительное летальное вооружение из США. Об этом на слушаниях в Сенате сообщил республиканский сенатор Роб Портман из Огайо, передает Голос Америки.

"Мне приятно видеть, что Украина получила летальное защитное оружие, которое мы предоставили ей в 2017 году. И скоро она получит еще. Вы увидите это в законе, за который мы скоро проголсуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим еще работаем. Но, надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости", - сообщил сенатор Портман.

В ответ на это спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер добавил: "С точки зрения приоритетов, антиснайперские системы были очень важными, как и противотанковые ракеты Джавелин. Сейчас мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, береговую оборону, морские и прибрежные мощности. Все это очень важно".

12 июня сообщалось, что Конгресс США предложил увеличить военную помощь Украине и начать поставлять ракеты класса "земля-воздух".