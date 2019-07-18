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18.07.2019, 08:56

Севпоток-2. Лавров обвинил Данию в нарушении международного права

Севпоток-2. Лавров обвинил Данию в нарушении международного права - Фото
Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Глава МИД России надеется, что официальный Копенгаген "откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения"

Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров обвинил власти Дании, которые не желают выдавать разрешение на прокладку газопровода Северный поток-2 в своей исключительной экономической зоне, в "нарушении международного морского права". Об этом он заявил немецкой газете Rheinische Post, цитаты приводит пропагандистское агентство РФ ТАСС.

Ранее Копенгаген запросил у оператора проекта дополнительную эко-оценку маршрута газопровода на юг от о-ва Борнхольм. Задержка из-за этого может длиться несколько месяцев. Лавров намекнул, что датчане действуют так, якобы опираясь на "установки, сформулированные за океаном".

"Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях", - сказал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, "энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счетов"; более того, говорит он, уже уложено 60% длины газопровода, который "чисто коммерческий проект".

В консорциум по строительству СП-2 входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредитель и основной акционер - российский Газпром. Против СП-2 активно выступают Украина, Польша и США. Конгресс США согласовал санкции против СП-2. Из-за жесткой позиции Копенгагена в конце июня было решено тянуть ветку в обход Дании.

Читайте также: Северный поток-2. Что это за проект и чем он опасен для Украины

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Теги: Сергей Лавров, дания, северный поток-2
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