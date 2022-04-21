"Сезон охоты продолжается". ВСУ сбили два российских истребителя, вертолет и беспилотник

Сегодня украинские военнослужащие сбили два российских истребителя, вертолет и беспилотник. Об этом сообщают Генштаб ВСУ, Нацгвардия, 25 бригада, 93 бригада и глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Глава Харьковской ОГА сообщил, что сегодня украинские защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34. Российский истребитель был ликвидирован в районе Изюма, где сейчас продолжаются бои с российскими оккупантами.

93 бригада сообщила, что вражеский самолет бойцы сбили советским переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла". Истребитель упал на оккупированную россиянами территорию. Пока неизвестно, выжили ли российские пилоты.

Второй самолет ВСУ сбили в Донецкой области. 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада сообщила, что десантники уничтожили Су-25 выстрелом из "стингера".

"На этом не останавливаемся, сезон охоты за российской техникой продолжается", – заявили десантники.

Нацгвардия сообщила, что сегодня в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожен вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

По данным Генштаба, еще одной воздушной целью ВСУ сегодня стал вражеский беспилотник "Орлан-10" – его украинские военнослужащие сбили с помощью британского переносного зенитно-ракетного комплекса Starstreak.

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Оксана Житнюк

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