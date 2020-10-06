Шкарлет подал в суд на нацагентство, которое нашло плагиат в его научных работах

Суд решает вопрос об открытии производства

И.о. министра образования Сергей Шкарлет подал иск в Окружной административный суд Киева против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (в лице Комитета по этике), которое нашло в работах Шкарлета плагиат. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, и.о. министра просит суд признать противоправными действия комитета по установлению наличия текстовых заимствований без ссылок на источник в четырех его научных работах.

Также Шкарлет просит ОАСК признать противоправным и отменить решение комитета от 11 сентября о нарушении им академической добросовестности в научных публикациях.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

11 сентября Комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования пришел к выводу о том, что в трех работах Шкарлета есть плагиат. Отрывки научных работ агентство также направляло на проверку трем международным экспертам.

Руководитель Минобразования заявил, что будет оспаривать это решение в суде. По словам Шкарлета, у него есть вопросы как к решению комитета, так и к его составу.

Читайте также: Врятувати міністра Шкарлета – як експідопічні в.о. міністра доводили, що він не плагіатор

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.