Шкарлет подал в суд на нацагентство, которое нашло плагиат в его научных работах
Суд решает вопрос об открытии производства
И.о. министра образования Сергей Шкарлет подал иск в Окружной административный суд Киева против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (в лице Комитета по этике), которое нашло в работах Шкарлета плагиат. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
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В частности, и.о. министра просит суд признать противоправными действия комитета по установлению наличия текстовых заимствований без ссылок на источник в четырех его научных работах.
Также Шкарлет просит ОАСК признать противоправным и отменить решение комитета от 11 сентября о нарушении им академической добросовестности в научных публикациях.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
- 11 сентября Комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования пришел к выводу о том, что в трех работах Шкарлета есть плагиат. Отрывки научных работ агентство также направляло на проверку трем международным экспертам.
- Руководитель Минобразования заявил, что будет оспаривать это решение в суде. По словам Шкарлета, у него есть вопросы как к решению комитета, так и к его составу.
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