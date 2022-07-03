Шмыгаль: На армию раньше шло 156 млрд грн в год, сегодня – 130 млрд в месяц

Содержание армии сейчас обходится Украине 130 млрд грн, хотя раньше это был почти годовой бюджет Вооруженных Сил. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.

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"Если у нас содержание армии было около 156 млрд грн, это был бюджет Вооруженных Сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 млрд – это ежемесячная сумма", – сказал премьер-министр.

Шмигаль добавил, что весь месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд грн, из которых государство получает в виде налогов и сборов всего 70-100 млрд грн.

"Есть разница, которая составляет 4-5 миллиардов долларов – это ежемесячная потребность", – заявил премьер.

Он рассчитывает, что западная помощь позволит Украине закрыть все социальные и гуманитарные обязательства.

"Поэтому хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем выполнять бюджет, чувствуем поддержку партнеров, это позволяет сегодня думать о защите Украины, о поддержке Вооруженных сил и работать довольно спокойно", — подытожил Шмыгаль.

В начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что день войны стоит Украине 2 млрд грн с точки зрения расходов госбюджета.

Министр финансов Сергей Марченко в начале июня заявил, что военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины.

Андрей Водяный

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