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Шмыгаль: На армию раньше шло 156 млрд грн в год, сегодня – 130 млрд в месяц

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 18:36
Шмыгаль: На армию раньше шло 156 млрд грн в год, сегодня – 130 млрд в месяц - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Содержание армии сейчас обходится Украине 130 млрд грн, хотя раньше это был почти годовой бюджет Вооруженных Сил. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.

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"Если у нас содержание армии было около 156 млрд грн, это был бюджет Вооруженных Сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 млрд – это ежемесячная сумма", – сказал премьер-министр.

Шмигаль добавил, что весь месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд грн, из которых государство получает в виде налогов и сборов всего 70-100 млрд грн.

"Есть разница, которая составляет 4-5 миллиардов долларов – это ежемесячная потребность", – заявил премьер.

Он рассчитывает, что западная помощь позволит Украине закрыть все социальные и гуманитарные обязательства.

"Поэтому хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем выполнять бюджет, чувствуем поддержку партнеров, это позволяет сегодня думать о защите Украины, о поддержке Вооруженных сил и работать довольно спокойно", — подытожил Шмыгаль.

  • В начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что день войны стоит Украине 2 млрд грн с точки зрения расходов госбюджета.
  • Министр финансов Сергей Марченко в начале июня заявил, что военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины.
Андрей Водяный
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война Денис Шмыгаль бюджет-2022
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