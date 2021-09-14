UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шмыгаль пообещал необычную перепись по "сверхсовременным" технологиям в 2023 году

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 17:40
Шмыгаль пообещал необычную перепись по
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Перепись населения в Украине будет проведена в 2023 году с помощью "сверхсовременных" цифровых технологий, заявил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В проекте бюджета 2022 года заложены средства на подготовку к проведению переписи в 2023 году, подчеркнул премьер.

Шмыгаль заявил, что перепись будет необычной, принесет много инноваций и "без преувеличения, изменит нашу страну в хорошем смысле слова", поскольку Кабмин хочет провести ее с использованием цифровых технологий, которые премьер назвал "сверхсовременными".

По словам Шмыгаля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обсуждал технологии проведения переписи в том числе и во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Читайте также: Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
перепись населения Денис Шмыгаль перепись
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 