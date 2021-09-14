Шмыгаль пообещал необычную перепись по "сверхсовременным" технологиям в 2023 году

Перепись населения в Украине будет проведена в 2023 году с помощью "сверхсовременных" цифровых технологий, заявил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В проекте бюджета 2022 года заложены средства на подготовку к проведению переписи в 2023 году, подчеркнул премьер.

Шмыгаль заявил, что перепись будет необычной, принесет много инноваций и "без преувеличения, изменит нашу страну в хорошем смысле слова", поскольку Кабмин хочет провести ее с использованием цифровых технологий, которые премьер назвал "сверхсовременными".

По словам Шмыгаля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обсуждал технологии проведения переписи в том числе и во время визита президента Владимира Зеленского в США.

В январе 2021 года академик Элла Либанова оценила население Украины в 38 млн человек. По ее словам, перепись будет стоить около 5 млрд грн.

Читайте также: Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.