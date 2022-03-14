Шмыгаль призвал Совет Европы исключить Россию, создав прецедент осуждения агрессии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал исключить Россию из Совета Европы в своем видеовыступлении перед Парламентской ассамблеей Совета.
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Шмыгаль сказал, что "предыдущие 18 дней открыли глаза миру" на истинное лицо кремлевского режима даже тем, кто упорно отказывался признавать агрессивные устремления России.
Он рассказал о военных преступлениях, которые совершает российская армия против гражданского населения Украины, и призвал членов Совета Европы исключить Россию из этой организации.
Участники сессии поддержали выступление украинского премьера аплодисментами, о которых президент Парламентской ассамблеи Тини Кокс сказал, что "для Совета Европы такой прием непривычен".
Кокс также заверил Шмыгаля, что участники Парламентской ассамблеи сегодня и завтра рассмотрят возможность применить к России статью Устава СЕ, которая дает возможность исключить страну из Совета Европы.
Кокс подчеркнул, что такая процедура может быть применена "впервые в истории".
10 марта Россия заявила, что она намерена выйти из Совета Европы по собственной инициативе.
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