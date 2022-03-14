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Шмыгаль призвал Совет Европы исключить Россию, создав прецедент осуждения агрессии

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 19:08
Шмыгаль призвал Совет Европы исключить Россию, создав прецедент осуждения агрессии - Фото
Денис Шмыгаль (Фото - пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал исключить Россию из Совета Европы в своем видеовыступлении перед Парламентской ассамблеей Совета.

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Шмыгаль сказал, что "предыдущие 18 дней открыли глаза миру" на истинное лицо кремлевского режима даже тем, кто упорно отказывался признавать агрессивные устремления России.

Он рассказал о военных преступлениях, которые совершает российская армия против гражданского населения Украины, и призвал членов Совета Европы исключить Россию из этой организации. 

Участники сессии поддержали выступление украинского премьера аплодисментами, о которых президент Парламентской ассамблеи Тини Кокс сказал, что "для Совета Европы такой прием непривычен".

Кокс также заверил Шмыгаля, что участники Парламентской ассамблеи сегодня и завтра рассмотрят возможность применить к России статью Устава СЕ, которая дает возможность исключить страну из Совета Европы.

Кокс подчеркнул, что такая процедура может быть применена "впервые в истории". 

10 марта Россия заявила, что она намерена выйти из Совета Европы по собственной инициативе. 

Сергей Бережной
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совет европы Денис Шмыгаль
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