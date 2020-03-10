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Шмыгаль созвонился с главой миссии МВФ в Украине: о чем говорили

Шмыгаль созвонился с главой миссии МВФ в Украине: о чем говорили - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
10.03.2020, 22:48

Премьер-министр Шмыгаль поговорил по телефону с главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом (глава миссии МВФ в Украине). Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

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По его словам, обсуждали дальнейшее сотрудничество Украины и МВФ.

Премьер-министр подчеркнул, что приоритет правительства – учреждение программы расширенного финансирования МВФ.

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