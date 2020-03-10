Шмыгаль созвонился с главой миссии МВФ в Украине: о чем говорили

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом (глава миссии МВФ в Украине). Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.
Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, обсуждали дальнейшее сотрудничество Украины и МВФ.
Премьер-министр подчеркнул, что приоритет правительства – учреждение программы расширенного финансирования МВФ.
Читайте также: Экономисты - премьеру: Ситуация ухудшается ежедневно. Что вы можете и должны сделать