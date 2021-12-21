Шмыгаль: Запасов газа в Украине достаточно, запасы угля наращиваются

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине достаточно запасов газа, запасы угля накапливаются. Об этом премьер сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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По его словам, Украина была готова к отопительному сезону, он начался и продолжается "без срывов и саботажа".

"У украинцев есть свет и тепло. Все это правительство гарантирует на протяжении отопительного сезона", – сказал Шмыгаль.

При этом он признал, что "как и всегда, есть нюансы: погодные условия, ремонты".

"В целом, надо сказать, что у нас абсолютно достаточно запасов газа. В среднем накоплено больше, чем с 2014-го по 2019 годы. Относительно запасов угля нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса, когда угля не хватает никому", – сказал премьер.

Цены на газ растут, отметил он. По словам Шмыгаля, это следствие действий РФ.

"Все эти факторы безусловно влияют и на Украину как страну, которая живет в открытом мире. Но сегодня мы понимаем, что в Украину едет уголь морским путем, что мы поднимаем добычу украинских шахт, она поднята уже на 28% и продолжает наращиваться. То есть сегодня мы видим, что помесячно при потребности 1,7-1,9 млн тонн мы обеспечиваем 2-2,3 млн тонн угля. То есть последний месяц идет накопление угля", – отметил премьер.

Касательно газа Шмыгаль сказал, что "его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы мы прошли этот отопительный сезон".

"Конечно, есть план Б и другие планы, как проходить те или иные угрозы или вызовы отопительного сезона", – отметил премьер.

По данным Укрэнерго, на 14 декабря общие запасы угля на складах ТЭС составляли около 459 000 тонн, что вдвое меньше гарантированных запасов.

На прошлой неделе цена газа с поставкой на декабрь в ГТС Украины на пике достигала 41 008 грн за тысячу кубов, с поставкой на февраль в ГТС – 41 430 грн во время биржевых торгов на Украинской энергетической бирже.

Служба безопасности Украины предупреждает об угрозе остановки тепло- и электроснабжения из-за дефицита угля и возможных техногенных катастроф.

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Вадим Ребрина

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