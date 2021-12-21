UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шмыгаль: Запасов газа в Украине достаточно, запасы угля наращиваются

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 00:34
Шмыгаль: Запасов газа в Украине достаточно, запасы угля наращиваются - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине достаточно запасов газа, запасы угля накапливаются. Об этом премьер сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Украина была готова к отопительному сезону, он начался и продолжается "без срывов и саботажа".

"У украинцев есть свет и тепло. Все это правительство гарантирует на протяжении отопительного сезона", – сказал Шмыгаль.

При этом он признал, что "как и всегда, есть нюансы: погодные условия, ремонты".

"В целом, надо сказать, что у нас абсолютно достаточно запасов газа. В среднем накоплено больше, чем с 2014-го по 2019 годы. Относительно запасов угля нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса, когда угля не хватает никому", – сказал премьер.

Цены на газ растут, отметил он. По словам Шмыгаля, это следствие действий РФ.

"Все эти факторы безусловно влияют и на Украину как страну, которая живет в открытом мире. Но сегодня мы понимаем, что в Украину едет уголь морским путем, что мы поднимаем добычу украинских шахт, она поднята уже на 28% и продолжает наращиваться. То есть сегодня мы видим, что помесячно при потребности 1,7-1,9 млн тонн мы обеспечиваем 2-2,3 млн тонн угля. То есть последний месяц идет накопление угля", – отметил премьер.

Касательно газа Шмыгаль сказал, что "его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы мы прошли этот отопительный сезон".

"Конечно, есть план Б и другие планы, как проходить те или иные угрозы или вызовы отопительного сезона", – отметил премьер.

  • По данным Укрэнерго, на 14 декабря общие запасы угля на складах ТЭС составляли около 459 000 тонн, что вдвое меньше гарантированных запасов.
  • На прошлой неделе цена газа с поставкой на декабрь в ГТС Украины на пике достигала 41 008 грн за тысячу кубов, с поставкой на февраль в ГТС – 41 430 грн во время биржевых торгов на Украинской энергетической бирже.
  • Служба безопасности Украины предупреждает об угрозе остановки тепло- и электроснабжения из-за дефицита угля и возможных техногенных катастроф.

Читайте также: Кабмин готовится перевести ТЭС на газ из-за дефицита угля

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
энергетика газ уголь отопительный сезон Денис Шмыгаль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 