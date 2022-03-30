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Шольц: Путин вторгся в Украину из-за крайне империалистического мировоззрения

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 04:17
Шольц: Путин вторгся в Украину из-за крайне империалистического мировоззрения - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/Mauro Scrobogna)

Причиной вторжения России в Украину стало крайне империалистическое мировоззрение Путина. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на партийном собрании СДПГ в парламенте земли Дюссельдорф, передает Tagesspiegel.

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По мнению Шольца, ни один из планов и расчетов президента РФ не сработал.

Как подчеркнул канцлер ФРГ, необходимо четко заявить, что агрессивная война России против Украины направлена ​​на захват территории, это вызвано империалистическим мировоззрением.

"Мы не можем принять и не примем этого, – заявил Шольц. – Это действительно серьезная и очень, очень, очень угрожающая ситуация". 

Он назвал правильным, что свободный мир очень быстро и синхронно ввел эффективные санкции против России.

Шольц подчеркнул, что расчет Путина на то, что в Украине его и его армию встретят с распростертыми объятиями, не сработал: украинцы – самостоятельная нация.

"Русскоязычные украинцы тоже защищаются от этого вторжения", – сказал канцлер Германии.

Шольц предупредил, что нельзя принимать геополитические решения, вспоминая о прежних границах государств по "учебникам истории", или основываясь на языке, которым пользуются на той или иной территории. Если это делать, то в Европе наступит эпоха войн и беспорядков.

Канцлер Германии напомнил, что достижения политики безопасности последних десятилетий подразумевают целостность и неприкосновенность европейских границ.

"НАТО и Германия должны уметь защищаться, чтобы тот, кто хочет нарушить закон, используя насилие, просто не мог сделать этого", – подчеркнул Шольц и заявил о необходимость увеличения вооружений в Бундесвере.

Наталия Медведева
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олаф шольц война
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