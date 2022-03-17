Шольц заявил, что на Украину напал Путин, а россияне ни при чем. Стефанчук ответил

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений выходцев из России, потому что война РФ против Украины – это "война Путина", и он один несет ответственность за нее. Об этом Шольц написал в Twitter.

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"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют или подвергают физическому нападению. Потому что это война Путина. Он один несет ответственность за это", – написал канцлер.

При этом он заявил, что Германия окажет поддержку беженцам из Украины.

В комментарии после выступления президента Владимира Зеленского в Бундестаге Шольц сказал, что Германия "чувствует себя обязанной сделать все, чтобы дать шанс дипломатии и положить конец войне", сообщает CNN.

Лидер Германии также заявил, что его страна строит долгосрочные планы в отношении украинских беженцев, отметив, что принять украинцев – "огромная проблема".

Дальнейшее развитие войны определит, как интегрировать украинцев в Германию, добавил канцлер. "Мы должны планировать интеграцию в детские сады, школы и рынок труда", – сказал он.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук раскритиковал Шольца за его высказывание о войне России против Украины.

"Канцлер Олаф Шольц, Вы действительно считаете, что один Путин убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну? А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику? А российские военные ни при чем? Они просто выполняют его приказ? Не обманывайтесь. Просто хочу напомнить, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом: "Я просто выполнял приказ", – написал Стефанчук в Facebook, затегав немецкого канцлера.

Вадим Ребрина

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