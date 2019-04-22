Штаб Зеленского: Электоральная карта полностью совпадает с ЦИК

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Результаты параллельного подсчета голосов штаба Владимира Зеленского практически сходятся с данными ЦИК: 73,41% голосов н 24,35%. Об этом на брифинге сообщил координатор штаба Александр Корниенко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Корниенко, параллельный подсчет был завершен еще около 01:00. "В целом расхождения по нашему оппоненту около 0,2%, по Зеленскому — 0,5%", - сказал он.

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"Если смотреть на расхождения, которые вызвали у нас некоторые вопросы, и мы будем с ними работать, то это Черкасская область, в нашу пользу. Посмотрим, когда ЦИК все посчитает", - отметил он.

Также около 0,5% и тоже в пользу Зеленского - расхождения в Закарпатской и Кировоградской области. Электоральная карта полностью совпадает с ЦИК.

Самый большой процент поддержки Владимира Зеленского в Луганской области: по данным ЦИК — 89,1%, по данным штаба — 90,2%. На втором месте по поддержке Одесская и Днепропетровская области, чуть больше 87%.

"Самая низкая поддержка у нас во Львовской области, 34,6%. Но даже в Тернопольской области мы выиграли — 50,5%, в Ивано-Франковской 54,5%", - отметил Корниенко.

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, в штабе Зеленского не выявили.

По состоянию на 13:00 ЦИК обработала 98,31% электронных протоколов. 73,16% избирателей проголосовали за кандидата в президенты Зеленского, 24,52% - Петра Порошенко.