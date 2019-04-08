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08.04.2019, 14:40

Штаб Зеленского обратился в МВД за госохраной

Штаб Зеленского обратился в МВД за госохраной - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко./LIGA.net)

До первого тура МВД охраняло девятерых кандидатов в президенты

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Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился в МВД на предмет обеспечения последнего госохраной. Об этом сегодня, 8 апреля, на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов на пост президента Украины. Сейчас за такой охраной обратился штаб кандидата на пост президента Украины Зеленского", - сообщил Варченко.

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По его словам, Нацполиция взаимодействует с обоими штабами, и такое взаимодействие налажено на уровне каждой области и района.

5 апреля Зеленского во время визита в клинику Eurolab для сдачи анализов сопровождал, с большой долей вероятности, тот же охранник, который ранее был замечен в компании олигарха Игоря Коломойского. Люди на двух фото визуально очень похожи.

Ранее расследование программы Схемы показало, что Зеленский передвигается в сопровождении минивэна группы Приват Коломойского.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, мвд, госохрана
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