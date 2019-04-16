Штабы Порошенко, Зеленского и НСК Олимпийский подписали договор

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко, Владимира Зеленского и НСК Олимпийский подписали трехсторонний договор на аренду стадиона на вечер 19 апреля. Об этом сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что Порошенко готов принять участие в дебатах, в том числе на стадионе, в том числе 19 апреля.

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Медведев подчеркнул, что должна быть содержательная дискуссия, а не шоу, которое, по его мнению, пытаются организовать представители штаба Зеленского.

"Мы будем делать все для того чтобы кандидат Зеленский не смог избежать дебатов", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что основой для проведения дебатов должен быть формат дискуссии, прописанный в законе и инструкции ЦИК. Это дебаты на базе Суспільного телевидения.

Он отметил, что для Порошенко соблюдение закона принципиально, поэтому и Суспільне и ЦИК должны отреагировать на ситуацию и создать условия, чтобы не ставить законопослушного кандидата перед выбором, присутствовать на Суспільному или дискутировать с оппонентом на стадионе.

Медведев уточнил, что если ЦИК и Суспільне не примут решения по изменению формата дебатов, Порошенко в первую очередь приедет в студию Суспільного.

"Так как это требование закона, а все остальное - факультатив", - пояснил он.

Медведев также сообщил, что вечером продолжатся переговоры между штабами по регламенту дебатов. "Пока у нас разные видения... Одни планируют феерическое шоу, концерт 95 квартала, другая команда ориентирована на содержательные дебаты по тем вопросам, которые относятся к сфере конституционных полномочий президента", - добавил он.