Штрафы за использование символов Нацполиции вступили в силу

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 2 мая, в Украине вступил в силу закон №2584-VIII о штрафах за необоснованное использование названия и символов Национальной полиции.

С этого дня считается незаконным использование физическими и юридическими лицами признаков принадлежности к Нацполиции, а также надписи "Национальная полиция" и производных или перевода на английский язык.

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Необходимость такого закона в ведомстве объяснили тем, что полицейские обнаруживают отдельные случаи использования названия "полиция" на транспортных средствах, знаках, одежде, шевронах, погонах, бланках и зданиях.

За незаконное использование физлицом названия и символов Нацполиции грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривень.

За аналогичные действия органов госвласти, местного самоуправления, юрлиц, ФОПов и общественных организаций предусмотрен штраф в размере от 34 до 51 тысяч гривень.

В случае повторных нарушений в течение одного года - штраф для физлиц - 51-68 тысяч гривень, для ФОПов и должностных лиц - от 68 до 85 тысяч гривень.

В законе определено, что признаками принадлежности к полиции - символика полиции, униформа полицейских, звания, ведомственные награды, жетон и служебное удостоверение полицейского.