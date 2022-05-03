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"Шухевич воевал за Украину". Оккупанты похитили экс-мэра Херсона, но сломить его не смогли

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 16:56
Источник: twitter Regina Phalangy

Похищенный россиянами бывший глава Херсона Владимир Николаенко отказался говорить на камеру российскому каналу "Известия", что украинский военный деятель Роман Шухевич воевал за нацистскую Германию.

Пропагандист спросил Николаенко, может ли он в нынешних обстоятельствах повторить, что Шухевич для него герой.

"Если это звание ему дала страна, значит, для этой страны он герой", – ответил Николаенко.

"Шухевич на чьей стороне воевал?", – спросил пропагандист.

"За Украину", – ответил Николаенко.

"Он воевал за нацистскую Германию", – попытался его поправить российский пропагандист.

"Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину", – ответил Николаенко.

  • 18 апреля супруга бывшего мэра Херсона сообщила, что ее мужа похитили оккупанты.
  • По ее словам, Николаенко позвал на встречу товарищ. После того он позвонил по телефону, но ничего не было слышно. Больше связки с Николаенко не было.
  • Ранее он сообщал, что ему угрожали оккупанты.
  • Николаенко возглавлял город в 2014-2020 годах.
Катерина Амеліна
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оккупанты Херсон владимир николаенко военнопленные
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