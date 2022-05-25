Швейцария открыла дело о конфискации активов Иванющенко

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о возбуждении дела об административной конфискации замороженных активов близкого соратника беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича Юрия Иванющенко и его семьи на сумму более 100 миллионов швейцарских франков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Сегодняшнее решение не связано с санкциями, введенными против России в 2022 году, отметили там.

Федеральный совет поручил Федеральному департаменту финансов возбудить дело о конфискации в Федеральном административном суде (FAC). FAC определит, соблюдены ли условия для конфискации. Если по окончании судебного разбирательства активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены в Украину.

Процедура конфискации основана на Законе об иностранных незаконных активах (FIAA), который применяется только в исключительных случаях. Он разрешает конфискацию активов иностранных политически значимых лиц (PEP), но при соблюдении строгих условий. В частности, необходимо, чтобы судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать.

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Вадим Ребрина

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