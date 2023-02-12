UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швейцарский Credit Suisse заблокировал российские активы на $19 млрд – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 23:46
Швейцарский Credit Suisse заблокировал российские активы на $19 млрд – СМИ - Фото
Credit Suisse (Фото - EPA)

Банк Credit Suisse после начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозил российские активы на сумму около $19 млрд. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание пишет, что в настоящее время в Credit Suisse находятся замороженные по решению банка российские активы на сумму более 17,6 млрд швейцарских франков (около $19 млрд). Эта сумма, по доступным оценкам, составляет не менее трети всех российских активов в Швейцарии (около 46 млрд франков). 

Замороженные в банке активы только частично (4 млрд франков из 17,6) попадают под санкции Евросоюза, введенные в отношении фигурантов из РФ, сообщает издание. Остальные ограничения введены для фигурантов, которые находятся под санкциями других юрисдикций – например, Казначейства США. Газета предполагает, что часть замороженных в банке средств принадлежит Центробанку РФ или напрямую правительству России.

В публикации Tages-Anzeiger отмечает, что Credit Suisse предал огласке данные о заморозке российских активов на фоне того, что по итогам 2022 года банк объявил о крупнейших убытках за всю историю операций. Издание допускает, что убытки могли быть следствием вызванного вторжением в Украину панического вывода российских капиталов.

Газета напоминает, что Credit Suisse не единственный банк Швейцарии, который заморозил российские активы. Например, банк UBS заморозил российские активі на сумму в 7,5 млрд франков. 

  • 12 октября 2022 года Швейцария присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против России.  
  • 16 декабря Швейцария присоединилась к ограничению цен на российскую нефть. 
  • 20 января 2023 года глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис дал понять, что его правительство поддерживает идею конфискации замороженных активов РФ и использования их для восстановления Украины, однако для принятия такого решения потребуется провести референдум. При этом озвучивалась сумма замороженных активов в 7,5 млрд франков ($8,2 млрд).
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
банк Швейцария credit suisse санкции российские активы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 