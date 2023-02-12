Швейцарский Credit Suisse заблокировал российские активы на $19 млрд – СМИ

Банк Credit Suisse после начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозил российские активы на сумму около $19 млрд. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.

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Издание пишет, что в настоящее время в Credit Suisse находятся замороженные по решению банка российские активы на сумму более 17,6 млрд швейцарских франков (около $19 млрд). Эта сумма, по доступным оценкам, составляет не менее трети всех российских активов в Швейцарии (около 46 млрд франков).

Замороженные в банке активы только частично (4 млрд франков из 17,6) попадают под санкции Евросоюза, введенные в отношении фигурантов из РФ, сообщает издание. Остальные ограничения введены для фигурантов, которые находятся под санкциями других юрисдикций – например, Казначейства США. Газета предполагает, что часть замороженных в банке средств принадлежит Центробанку РФ или напрямую правительству России.

В публикации Tages-Anzeiger отмечает, что Credit Suisse предал огласке данные о заморозке российских активов на фоне того, что по итогам 2022 года банк объявил о крупнейших убытках за всю историю операций. Издание допускает, что убытки могли быть следствием вызванного вторжением в Украину панического вывода российских капиталов.

Газета напоминает, что Credit Suisse не единственный банк Швейцарии, который заморозил российские активы. Например, банк UBS заморозил российские активі на сумму в 7,5 млрд франков.

12 октября 2022 года Швейцария присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против России.

16 декабря Швейцария присоединилась к ограничению цен на российскую нефть.

20 января 2023 года глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис дал понять, что его правительство поддерживает идею конфискации замороженных активов РФ и использования их для восстановления Украины, однако для принятия такого решения потребуется провести референдум. При этом озвучивалась сумма замороженных активов в 7,5 млрд франков ($8,2 млрд).

Сергій Бережний

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