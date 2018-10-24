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24.10.2018, 11:30

"Сидите с преступником". Чубаров сорвал заседание рыбной комиссии

"Сидите с преступником". Чубаров сорвал заседание рыбной комиссии - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат Рефат Чубаров пришел на собрание украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, выступил с речью и вызвал СБУ

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Народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров остановил работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. Об этом сообщает ATR

Чубаров пришел за заседание и потребовал его прекратить и не вести диалог с агрессором. 

На место проведения заседания в Киеве вызвали полицию и СБУ - с просьбой задержать и выдворить главу делегации Росрыбхозяйства Игоря Рулева. 

На заседание также приехал депутат Сергей Высоцкий. Он пояснил, что глава российской делегации, представитель рыбхоза России Рулев незаконно въехал на территорию Крыма в аэропорт Симферополь. 

"Сидит преступник. Он въехал на нашу территорию, которую оккупировала РФ. Вы разговариваете с преступником. (...) Они убивают и похищают наших людей. (....) А вы приглашаете дипломата российского посольства, вы сидите с преступником. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище", — заявил Чубаров.

Украинскую делегацию в комиссии вызвали для консультаций в МИД Украины, сообщил Андрей Клименко. Он отметил, что состав этой делегации утверждало Госрыбагентство, а не МИД,

Вчера, 23 октября, представитель Меджлиса также без приглашения приехал на заседание комиссии и заявил, что происходит "гибридное размытие суверенитета Украины" из-за того, что украинская сторона не затрагивала вопросы аннексии Крыма и действий России в Азовском море и Керченском проливе. 

12 октября вступило в силу решение СНБО о неотложных мерах защиты национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

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Теги: Рефат Чубаров, азовское море, украинско-российская комиссия по рыболовству
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