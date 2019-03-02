Сила людей одобрила решение Гнапа, но Гриценко пока не поддержала

Дмитрий Гнап (фото - radiosvoboda.org)

Партия Сила людей официально объявила о выходе из избирательной кампании. Дмитрий Гнап теперь должен снять свою кандидатуру. Об этом шла речь на сегодняшнем съезде партии в Днепре, передает корреспондент Укринформа. .

"Отозвать кандидата от политической партии Сила людей на должность президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования на пост президента Украины и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта", - говорится в решении съезда.

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Сам Гнап отметил, что, согласно решению 10-го съезда партии, в случае появления единого кандидата от демократических сил, кандидат от партии выходит из кампании.

Он назвал таким кандидатом Анатолия Гриценко и призвал поддержать его. Гнап пригрозил выйти из партии Сила людей, если не будет поддержан единый кандидат.

Однако в самой партии касательно поддержки единого кандидата еще не определились. Там говорят, что, кроме Гриценко, кандидатом от демократических сил является также Роман Бессмертный.

Поддержит ли кого-то из них партия на выборах, станет известно после того, как рассмотрят предложения о сотрудничестве от этих кандидатов.

Вчера, 1 марта, Гнап заявил, что готов снять свою кандидатуру на пост президента в пользу Анатолия Гриценко.