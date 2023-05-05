Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные: заморозки – снова в Украине

В выходные, 6-7 мая, в большинстве областей Украины прогнозируют прохладную погоду – вероятны заморозки. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, в следующие трое суток осадков не предвидится – влажно будет только днем 6 мая в Карпатах и на Закарпатье и 7-8 мая в большинстве западных областей, а в горах – дождь с мокрым снегом, ожидаются заморозки.

В УкрГМЦ отметили, что в субботу в северных и северо-западных областях и воскресенье в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы, в Ровенской, Волынской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях и в воздухе ожидаются заморозки 0-5°, температура днем 9-15° тепла.

Теплее всего 6 и 7 мая будет на Закарпатье и в южной части Украины 16-20°, добавили в Укргидрометцентре.



Погода в Украине 6 мая (Скриншот из Укргидрометцентра)



Погода в Украине на 7 мая (Скриншот из Укргидрометцентра)

В свою очередь синоптик Наталья Диденко проинформировала, что ветер на выходных ожидается с северо-востока, востока, умеренный, порывистый, возможны даже и штормовые порывы, до 15-20 м/c.

Олег Васьків

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