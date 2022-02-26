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Ситуация контролируема, у России нет преимущества. Банковая рассказала о ситуации на утро

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 08:02
Ситуация контролируема, у России нет преимущества. Банковая рассказала о ситуации на утро - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Ситуация по всей Украине после двух дней боев контролируема, Россия не получила никакого оперативно-тактического преимущества. Об этом заявил на брифинге советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, Россия хотела использовать все свои резервы и использовала их, чтобы нанести максимальный ущерб украинским городам, однако этого не произошло.

"ВСУ вместе с Нацполицией полностью контролируют всю ситуацию и всю территорию нашей страны", – сказал он.

Подоляк отметил, что на 07:00 утра 27 февраля, что Россия не получила никакого оперативно-тактического преимущество. По его словам, ВСУ не просто выстояли, а побеждают.

По его словам, идут переговоры с западными партнерами о формировании максимально действенной коалиции против РФ. Он также сказал, что сейчас есть много фейков, задача которых – напугать людей, вызвать панику и неверие в победу.

Информация от Подоляка по направлениям:

Юг

Мощные боевые действия идут в Херсоне, Николаеве, Одессе. Это направление приоритетное для России, нет ни одного намека, что РФ удалось здесь закрепиться.

Киев

К столице пытались подтянуть максимальное количество техники и сил РФ. Сейчас в самом городе и на окраинах ситуация контролируема. В Киеве есть ДРГ, против них работают Нацпол и территориальная оборона. Окраины Киева – активно работают ВСУ.

Север

Бои вокруг Мариуполя, но нет ни одного шанса, что он будет захвачен РФ, говорит Подоляк.

Другие

Во многих городах ночью работали сирены воздушной тревогу, потому что РФ использовала артиллерию и авиацию для прямы ударов по городам.

Марк Сировой
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