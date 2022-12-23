Ситуация со светом в Киевской области может улучшиться через два-три дня — глава ОВА

Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет более 50%, энергетики работают над восстановлением инфраструктуры круглосуточно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, восстановительные работы на поврежденных объектах энергетики идут без перерыва — дефицит электроэнергии в регионе составляет около 50%. Приоритет для подключений — больницы, системы водо- и теплоснабжения, а также другая критическая инфраструктура.

Он отметил, что за последние сутки ситуация со светом стала лучше — в Белой Церкви, Василькове и Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4, подобный график и в Вышгородском районе.

Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах: громады удалось запитать, но свет подают всего на два-четыре часа, а выключают на шесть-десять часов.

"Задача для энергетиков остается неизменной — как можно быстрее выйти на понятные и справедливые графики подачи света. Предварительно, через два-три дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", — резюмировал Кулеба.

Утром 22 декабря в Укрэнерго отчитались, что к энергосистеме подключили энергоблок АЭС. Самая сложная ситуация была в Киеве.

22 декабря Киевская ОВА потребовала от ДТЭК и Укрэнерго навести порядок с графиками подачи света.

22 декабря регулятор повысил тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей.

Читайте также: Дефицит электроэнергии уменьшился. Помог запущенный энергоблок АЭС — Укрэнерго

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.