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Ситуация со светом в Киевской области может улучшиться через два-три дня — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 15:43
Ситуация со светом в Киевской области может улучшиться через два-три дня — глава ОВА - Фото
Алексей Кулеба (Фото: Алексей Кулеба/Telegram)

Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет более 50%, энергетики работают над восстановлением инфраструктуры круглосуточно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, восстановительные работы на поврежденных объектах энергетики идут без перерыва — дефицит электроэнергии в регионе составляет около 50%. Приоритет для подключений — больницы, системы водо- и теплоснабжения, а также другая критическая инфраструктура.

Он отметил, что за последние сутки ситуация со светом стала лучше — в Белой Церкви, Василькове и Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4, подобный график и в Вышгородском районе. 

Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах: громады удалось запитать, но свет подают всего на два-четыре часа, а выключают на шесть-десять часов.

"Задача для энергетиков остается неизменной — как можно быстрее выйти на понятные и справедливые графики подачи света. Предварительно, через два-три дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", — резюмировал Кулеба. 

Читайте также: Дефицит электроэнергии уменьшился. Помог запущенный энергоблок АЭС — Укрэнерго 

Дмитро Гриниченко
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киевская область отключение света алексей кулеба
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