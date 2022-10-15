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Скандал с мобилизацией. Кулеба призвал Schlumberger не участвовать в геноциде и уйти из РФ

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15.10.2022, 17:38
Скандал с мобилизацией. Кулеба призвал Schlumberger не участвовать в геноциде и уйти из РФ - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал американскую корпорацию Schlumberger "спасти остатки репутации" и уйти с российского рынка после скандала с участием в мероприятиях по мобилизации в РФ. Об этом он написал в Twitter.

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Как сообщает Reuters, сотрудники российских филиалов нефтесервисной корпорации Schlumberger начали получать повестки по месту работы, и компания при этом не разрешает работать удаленно, чтобы избежать мобилизации. По словам правозащитников, российское законодательство требует от компаний "помогать" с мобилизационными мероприятиями, доставлять повестки и проводить военный учет, даже если среди сотрудников есть только один военнообязанный.

Кулеба заявил, что Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России.

"Сейчас Schlumberger сотрудничает с властями в наборе сотрудников. Я предупредил об этом все западные компании. Единственный способ спасти остатки своей репутации — это УБИРАТЬСЯ из России СЕЙЧАС", – заявил глава МИД.

  • 18 марта глава правления Нафтогаза Юрий Витренко призвал западные нефтесервисные компании прекратить работу в России. Он заявил, что без таких компаний как Halliburton и Schlumberger нефтегазовый сектор России просто не сможет развиваться. "Если бы они вышли, этим нанесли бы значительные потери экономике Путина", – заявил Витренко.
  • 19 марта гендиректор Schlumberger сообщил, что "компания немедленно приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий" в России. 
Оксана Житнюк
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мобилизация дмитрий кулеба Schlumberger
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