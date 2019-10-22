Скандал в Слуге народа: для комитета Дубинского требуют полиграфа

Александр Дубинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководство партии "Слуга народа" проведет встречу с членами финансового комитета, которые отказались поддержать законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем. По итогам встречи может быть принято решение о прохождении депутатами детектора лжи. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после беседы с депутатами и консультаций с психологами-криминалистами, отметила Кравчук.

По информации Сергея Лещенко, скандал возник из-за голосования на финансовом комитете за законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем (так называемых площадок депутата Антона Яценко). Тогда депутаты от СН дали всего пять голосов, 11 депутатов проголосовали "против". По данным Лещенко, они могли получить за это взятки по 30 000 долларов.

Глава комитета, депутат от СН Даниил Гетманцев написал в Facebook, что решение не поддерживать законопроект было "ошибкой, которую трудно объяснить".

В числе 11, не поддержавших законопроект, депутатов – Александр Дубинский.

Депутат заявил в Facebook, что он и его коллеги готовы пройти детектор лжи, но, вместе с ними эту процедуру должны пройти сотрудники ОП и депутаты-авторы ряда "скандальных законопроектов". Дубинский опубликовал их имена.