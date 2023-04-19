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Сколько получают военные: Генштаб просит не спекулировать на теме боевых выплат

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 14:59
Сколько получают военные: Генштаб просит не спекулировать на теме боевых выплат - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В ВСУ должна действовать справедливая система выплат, построенная с уважением к воинам, которые постоянно рискуют жизнью и здоровьем; популизм неуместен там, где речь идет об обороне страны. Об этом говорится в заявлении Генштаба.

Генштаб сообщил, что сейчас дополнительное денежное вознаграждение начисляется защитникам Украины в зависимости от районов боевых действий и сложности выполняемых бойцами задач.

– 100 000 гривен в месяц по-прежнему выплачиваются защитникам, которые воюют непосредственно на переднем крае.

– 30 000 гривен выплачивается военным, выполняющим задания в районах боевых действий, но не участвующих в боях с противником, пропорционально времени выполнения задания.

– Такие же выплаты (30 000 гривен) независимо от района выполнения задания получают те, кто находятся на боевом дежурстве и участвуют в отражении воздушных нападений противника.

Если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются, уточняет Генштаб. Вместе с тем, с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного довольствия повышен до 20 100 гривен.

В Генштабе подчеркивают, что солдат, который несет службу и защищает страну от агрессора, должен быть хорошо мотивирован.

"Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка или Авдеевка. Каждый день обороны Украины – дается нам очень высокой ценой. Ценой жизни и здоровья наших защитников", – сказано в заявлении.

Генштаб просит "перестать заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства".

Сергій Бережний
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