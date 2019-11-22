Сколько потратят на вещание оккупированных территорий - министр

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вещание на оккупированных территориях будет осуществляться на базе канала UATV, на который уже предусмотрено примерно 440 млн грн. Об этом он заявил НВ.

По его словам, министерство ведет переговоры о наличии на этом канале контента украинских телевизионных групп.

На вопрос о том, заложено ли в госбюджет необходимое финансирование деятельности телеканала, который будет осуществлять вещание на оккупированные территории, Бородянский ответил утвердительно.

"У нас есть на UATV примерно 440 млн грн. На наш взгляд, на сегодняшний день этого достаточно. Дальше будем смотреть", - отметил он.

По данным НВ, эта сумма также предусматривает финансирование информационного агентства Укринформ.