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Обучение "слуг народа" не прекращают: создают для этого спецофис

Обучение "слуг народа" не прекращают: создают для этого спецофис - Фото
Съезд партии Слуга народа (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 09:41

Учить будут не только депутатов Верховной Рады, но и кандидатов на местных выборах

Политическая партия Слуга народа анонсировала создание офиса "обучения и развития" депутатов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Предполагается, что обучение будет проходить не реже, чем раз в три месяца, образовательные программы будут включать вебинары, групповые занятия и тематические семинары.

Офис будет работать не только для депутатов Верховной Рады от фракции Слуга народа, но и для региональных представителей, возможных кандидатов на местных выборах.

В воскресенье завершился недельный тренинг для будущих депутатов Верховной Рады от Слуги народа. Он проходил в пятизвездочном отеле Rixos в Трускавце, обучала депутатов Киевская школа экономики (KSE). 

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верховная рада Слуга народа
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