Слуга народа: Для оплаты коммуналки можно продать собаку

Евгений Брагар (Фото: скриншот из видео 112 Украина/Youtube)

Продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей посоветовал пенсионерке нардеп из фракции Слуга народа Евгений Брагар в эфире телеканала 112 Украина.

Пенсионерка Любовь Павловна из Кировоградской области пожаловалась, что вся ее пенсия уходит на оплату коммунальных услуг. В студии стали обсуждать возможность продажи какого-либо имущества для оплаты платежей, и на реплику другого гостя студии о возможной собаке во дворе как имуществе нардеп заявил, что собаку можно продать, если она элитной породы.

Коллега Брагара по фракции Гео Лерос отреагировал раскритиковал предложение нардепа в Facebook: