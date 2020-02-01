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Слуга народа: Для оплаты коммуналки можно продать собаку

Слуга народа: Для оплаты коммуналки можно продать собаку - Фото
Евгений Брагар (Фото: скриншот из видео 112 Украина/Youtube)
01.02.2020, 15:53

Предложение Евгения Брагара раскритиковал коллега по партии

Продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей посоветовал пенсионерке нардеп из фракции Слуга народа Евгений Брагар в эфире телеканала 112 Украина.

Пенсионерка Любовь Павловна из Кировоградской области пожаловалась, что вся ее пенсия уходит на оплату коммунальных услуг. В студии стали обсуждать возможность продажи какого-либо имущества для оплаты платежей, и на реплику другого гостя студии о возможной собаке во дворе как имуществе нардеп заявил, что собаку можно продать, если она элитной породы.

Коллега Брагара по фракции Гео Лерос отреагировал раскритиковал предложение нардепа в Facebook:

  • Вчера Брагар написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат за якобы притеснение русского языка.
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Слуга народа Гео Лерос Евгений Брагар коммунальные платежи
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