Слуга народа подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков

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Президентская партия Слуга народа подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах. Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидатов в одномандатных округах. Наши юристы - герои. Следите за новостями, будет интересно!" - отмечается в сообщении.

В то же время на сайте партии пока нет полной информации о кандидатах, поскольку сообщается, что списки кандидатов в мажоритарных округах еще не готовы.

13 июня партия Слуга народа показала вторую сотню избирательного списка на досрочные парламентские выборы, которые должны состояться 21 июля.

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