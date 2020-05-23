В Слуге народа просят Шмыгаля объяснить поездку Яценюка с членами Кабмина

Арсений Яценюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардепы от Слуги народа направили обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой объяснить совместную поездку экс-премьера Арсения Яценюка и членов правительства в Черновицкую область, которая состоялась 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.

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В партии заявляют, что 21 мая глава МВД Арсен Аваков, глава Минздрава Максим Степанов и министр Кабмина Олег Немчинов вместе с Яценюком посетили Черновицкую область, а экс-премьер принимал участие в пресс-брифинге.

Нардепы просят Шмыгаля ответить на ряд вопросов:

- На каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства?

- Занимает ли Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства?

- Какое должностное лицо позволило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом?

- Осуществлялась ли какая-либо оплата за пользование служебным авиатранспортом для частного лица Яценюка?

На сайте МВД говорится, что Яценюк является членом коллегии МВД в качестве общественного деятеля.

21 мая трое министров посещали Черновицкую область. С ними был и Яценюк, который опубликовал видео из Черновцов на своем YouTube-канале.