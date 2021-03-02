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Слуга народа проведет съезд 13 марта, планируют менять управление партией

02.03.2021, 10:28
Слуга народа проведет съезд 13 марта, планируют менять управление партией - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Партия Слуга народа проведет 13 марта съезд, обсудят управление партией. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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В съезде примут участие нардепы, депутаты местных советов и делегаты от областей.

По словам главы партии нардепа Александра Корниенко, на съезде будут обсуждать изменения в системе управления партией. "Хотим сделать ее более современной, которая реально объединит людей, которые принимают политические решения – как на местах, так и в центральной власти", – заявил он.

На съезде обсудят новую редакцию устава и проведение на ее основе выборов в руководящие органы партии, а также доктрину Слуги народа.

  • 11 февраля на съезде СН были выдвинуты кандидаты на довыборы в Раду по двум округам: спортсмен Василий Вирастюк и глава Покровской РГА Андрей Бондаренко.
Денис Юдин
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Слуга народа съезд партии Александр Корниенко
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