"Слуга народа" Третьякова рассказала о планах "большой реформы" Верховной Рады

В рамках парламентской реформы законопроект об оппозиции должен быть дополнен положениями о коалиции, считает Третьякова

В Верховной Раде необходимо реализовать "большую парламентскую реформу", которая должна урегулировать работу как оппозиции, так и коалиции. Об этом в интервью hromadske рассказала нардеп Слуги народа и глава соцкомитета парламента Галина Третьякова.

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По ее словам, реформу планируют реализовать, дополнив законопроект об оппозиции. Регламентироваться должны не только возможности оппозиции продвигать свои идеи, но и взаимодействие между нардепами внутри коалиции.

"Очень часто говорят, что коалиционный договор - это реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть договора, но для того, чтобы была принята эта политическая программа, должна быть еще большая часть коалиционного соглашения, которая называется организационной, и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся", - пояснила суть реформы Третьякова.

Нардеп надеется, что законопроект поможет наладить сотрудничество между нардепами и избежать драк и прочих негативных явлений в Раде. Проект она назвала "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.

В конце июня вице-спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал Радио Свобода , что в сентябре или октябре на обсуждение в парламенте планируют вынести законопроект об оппозиции, который должен закрепить каталог ее прав. В СН сейчас рассматривают возможность внести положение в Конституцию, что закон об оппозиции можно будет принять или отменить 300 голосов нардепов.

Марк Сировой

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