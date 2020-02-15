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Слуга народа утвердила новый устав и переизбрала совет

Слуга народа утвердила новый устав и переизбрала совет - Фото
Съезд Слуги народа (Фото: Facebook партии)
15.02.2020, 13:13

Партия также ввела членские взносы, их размер на съезде не назвали

Партия Слуга народа утвердила новый устав партии и переизбрала высший совет партии. Соответствующие решения были приняты на съезде в сегодня, передает корреспондент LIGA.net.

В состав высшего совета партии были избраны нардепы Вадим Галайчук, Роман Грищук, Артем Культенко, Александр Качура, Евгения Кравчук, Ольга Коваль, Анатолий Остапенко и основатель общественной организации Слуга народа Сергей Кострийчук. По должности в совет вошел глава партии Александр Корниенко.

Также было принято решение утвердить новую редакцию устава партии. Среди изменений: вводятся единый электронный реестр членов партии, в котором будут данные обо всех без исключения членах.

Кроме того, СН ввела членские взносы (размер на съезде не уточнили) и секретариат партии.

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