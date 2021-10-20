В Слуге народа прокомментировали скандал с давлением на Суспільне

Во фракции Слуга народа отреагировали на обвинения ведущей программы "Зворотний відлік" на UA:Суспільне Мирославы Барчук в давлении со стороны Офиса президента. В СН отмечают, что большинство эфиров канала соответствуют стандартам общественного вещания, но порой симпатии коллектива якобы имеют серьезное влияние на некоторые программы. Об этом сообщила в Telegram спикерка СН Юлия Палийчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, СН хочет быть самой открытой для общества партией. За последние шесть месяцев спикеры партии посетили 792 эфира на 21 канале, давали брифинги. В ток-шоу "Зворотний відлік" за этот период участвовали 14 раз.

Отмечается, что единственное, на чем могут настаивать представители фракции – чтобы в студии была "хотя бы минимальная сбалансированность и профессионализм обсуждения".

Спикер приводит примеры, что некорректно обсуждать бюджет без эксперта по этому вопросу или планы парламента без представителей фракций или групп. Палийчук утверждает, что говорить о такой некорректности не означает управлять редакцией.

"Мы считаем, что большинство эфиров UA:Суспільне соответствуют стандартам общественного вещания. И это может увидеть каждый. Но, к сожалению, порой личные взгляды и симпатии коллектива имеют серьезное влияние на некоторые программы. И эти факты фиксируем не мы, а издание "Детектор медиа". Однако надеемся, что стандарты общественного вещателя будут соблюдены во всех проектах телеканала", – говорится в сообщении.

Палийчук подтвердила, что все процессы синхронизируются в треугольнике "Монобольшинство-правительство-Офис президента".

Отмечается, что пресс-службы партии, секретариат фракции, консультанты и помощники депутатов координируют присутствие нардепов в эфирах и предоставляют справочные материалы.

20 октября Барчук заявила о давлении со стороны ОПУ. По ее словам, кандидаты на эфиры должны согласовываться с советником главы ОПУ Михаилом Подоляком. Также ведущая сообщила, что ОПУ в последнее время "выдвигает редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии слуг народа на эфирах". По ее словам, Банковая заявила, что двое нардепов СН не придут на эфир, если на нем будет исключенный из СН Гео Лерос.

В ответ Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что "если ведущие и редакторы даже не стараются соблюсти баланс", то это не может не вызвать сложностей с приглашением гостей.

заявил, что "если ведущие и редакторы даже не стараются соблюсти баланс", то это не может не вызвать сложностей с приглашением гостей. Президент Владимир Зеленский заявил, что Офис президента никак не влияет на решение нардепов участвовать в ток-шоу.

Читайте также: Нападение на журналистов. Суд отправил под ночной домашний арест главу Укрэксимбанка

Владислава Михайленко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.