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В Слуге народа прокомментировали скандал с давлением на Суспільне

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 17:38
В Слуге народа прокомментировали скандал с давлением на Суспільне - Фото
Ток-шоу "Зворотний відлік" (Скриншот Youtube / UA:Перший)

Во фракции Слуга народа отреагировали на обвинения ведущей программы "Зворотний відлік" на UA:Суспільне Мирославы Барчук в давлении со стороны Офиса президента. В СН отмечают, что большинство эфиров канала соответствуют стандартам общественного вещания, но порой симпатии коллектива якобы имеют серьезное влияние на некоторые программы. Об этом сообщила в Telegram спикерка СН Юлия Палийчук.

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По ее словам, СН хочет быть самой открытой для общества партией. За последние шесть месяцев спикеры партии посетили 792 эфира на 21 канале, давали брифинги. В ток-шоу "Зворотний відлік" за этот период участвовали 14 раз.

Отмечается, что единственное, на чем могут настаивать представители фракции – чтобы в студии была "хотя бы минимальная сбалансированность и профессионализм обсуждения".

Спикер приводит примеры, что некорректно обсуждать бюджет без эксперта по этому вопросу или планы парламента без представителей фракций или групп. Палийчук утверждает, что говорить о такой некорректности не означает управлять редакцией.

"Мы считаем, что большинство эфиров UA:Суспільне соответствуют стандартам общественного вещания. И это может увидеть каждый. Но, к сожалению, порой личные взгляды и симпатии коллектива имеют серьезное влияние на некоторые программы. И эти факты фиксируем не мы, а издание "Детектор медиа". Однако надеемся, что стандарты общественного вещателя будут соблюдены во всех проектах телеканала", – говорится в сообщении.

Палийчук подтвердила, что все процессы синхронизируются в треугольнике "Монобольшинство-правительство-Офис президента".

Отмечается, что пресс-службы партии, секретариат фракции, консультанты и помощники депутатов координируют присутствие нардепов в эфирах и предоставляют справочные материалы.

В Слуге народа прокомментировали скандал с давлением на Суспільне

В Слуге народа прокомментировали скандал с давлением на Суспільне
  • 20 октября Барчук заявила о давлении со стороны ОПУ. По ее словам, кандидаты на эфиры должны согласовываться с советником главы ОПУ Михаилом Подоляком. Также ведущая сообщила, что ОПУ в последнее время "выдвигает редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии слуг народа на эфирах". По ее словам, Банковая заявила, что двое нардепов СН не придут на эфир, если на нем будет исключенный из СН Гео Лерос.
  • В ответ Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что "если ведущие и редакторы даже не стараются соблюсти баланс", то это не может не вызвать сложностей с приглашением гостей.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Офис президента никак не влияет на решение нардепов участвовать в ток-шоу. 

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Владислава Михайленко
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Слуга народа Гео Лерос канал журналист фракция Мирослава Барчук Зворотній відлік UA:Суспільне
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