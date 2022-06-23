SMS Макрону. Стало известно, как мэр Мелитополя и депутаты попали в Елисейский дворец

1 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Елисейском дворце с мэром Мелитополя Иваном Федоровым и группой народных депутатов Украины. Встреча состоялась благодаря общему знакомому, написавшему сообщение Макрону и попросившему о встрече. Об этом говорится в материале LIGA.net "Зеленский и его "карточный домик". Кто и как толкает Россию в пропасть санкций".

В начале большой войны нардепов использовали точечно – куда-то поехать, заявить что-то, посмотреть на реакцию, признается LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа. С течением времени их роль в дипломатических переговорах с иностранными правительствами вышла на более высокий уровень.

"До конца апреля мужчин за границу не выпускали. Поэтому первыми нашими лоббистами оружия и санкций были украинские женщины-депутаты. У нас был "женский батальон", первый месяц ездивший по европейским столицам", — вспоминает собеседник из партии Слуга народа.

По его данным, дипломатическую деятельность нардепов координирует заместитель председателя ОП Андрей Сибига. В тоже время свои технические задачи, встречи и дипломатические заявления они согласовывают исключительно с МИД. Но ситуации бывают разные. Если нардепов не устраивает уровень встреч, они "работают по своим контактам", не скрывает собеседник по СН.

В качестве примера нардеп приводит встречу мэра Мелитополя Федорова и депутатов с Макроном. "Один из членов делегации когда-то учился с давним другом Макрона. И тот просто написал Макрону сообщение и попросил встретиться с украинскими нардепами. Посольство, когда узнало, было шокировано", – признается собеседник.

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Юрий Смирнов

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