СНБО ввел санкции против 606 представителей российской "верхушки"

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 606 представителей российской власти. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

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"Применены санкции в отношении 606 физических лиц, которые принадлежат к правящей верхушке России", – сказал президент.

Под санкции СНБО попали:

- 28 членов Совета безопасности РФ;

- 154 члена Совфеда РФ;

- 424 депутата нелегитимной Госдумы РФ.

"Все они ответственны за эту войну, за террор против наших людей. Ни один из них не избежит ответственности. Это только вопрос времени. Мы уже сделали часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов ради такой ответственности для них. Продуманно делаем и все другие шаги", – сказал Зеленский.

Месяц назад Зеленский внес в Раду проект постановления об утверждении решения СНБО о новых 10-летних санкциях против России.

Оксана Житнюк

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