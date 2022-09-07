UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СНБО ввел санкции против 606 представителей российской "верхушки"

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 23:06
СНБО ввел санкции против 606 представителей российской
Владимир Зеленский (скриншот)

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 606 представителей российской власти. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Применены санкции в отношении 606 физических лиц, которые принадлежат к правящей верхушке России", – сказал президент.

Под санкции СНБО попали:

- 28 членов Совета безопасности РФ;
- 154 члена Совфеда РФ;
- 424 депутата нелегитимной Госдумы РФ.

"Все они ответственны за эту войну, за террор против наших людей. Ни один из них не избежит ответственности. Это только вопрос времени. Мы уже сделали часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов ради такой ответственности для них. Продуманно делаем и все другие шаги", – сказал Зеленский.

  • Месяц назад Зеленский внес в Раду проект постановления об утверждении решения СНБО о новых 10-летних санкциях против России.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский санкции госдума снбо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 