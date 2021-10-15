Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции против российской сети магазинов Mere. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итога заседания, брифинг траслировался в Facebook Офиса президента.

По словам Данилова, СНБО ввел санкции против российской сети магазинов Mere – теперь она не имеет права в Украине.

Он отметил, что сейчас магазин Mere работает только в Белой церкви, но теперь и он должен будет закрыться.

СПРАВКА. Mere – проект владельцев российской сети Светофор, которая принадлежит бизнесменам из Красноярска — Сергею и Андрею Шнайдерам. Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер" и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere работает в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В 2020 году работала в Николаеве и в 2021 снова запустилась в Украине.

Наталия Медведева

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