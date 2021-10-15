СНБО ввел санкции против российской сети магазинов Mere
Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции против российской сети магазинов Mere. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итога заседания, брифинг траслировался в Facebook Офиса президента.
По словам Данилова, СНБО ввел санкции против российской сети магазинов Mere – теперь она не имеет права в Украине.
Он отметил, что сейчас магазин Mere работает только в Белой церкви, но теперь и он должен будет закрыться.
СПРАВКА. Mere – проект владельцев российской сети Светофор, которая принадлежит бизнесменам из Красноярска — Сергею и Андрею Шнайдерам. Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер" и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere работает в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В 2020 году работала в Николаеве и в 2021 снова запустилась в Украине.
- 14 июня стало известно, что сеть Mere до конца июня 2021 года хочет возобновить работу магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, и открыть 40 магазинов по всей Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов опровергал это, называя провокацией. Позже он добавил, что запуск Mere в Украине – спецоперация России и она не сможет работать в Украине. К августу Mere запустила уже два супермаркета в Украине и готовилась расширяться. Данилов же заявлял, что информация о работе Mere в Украине – фейк: СНБО не видел доказательств работы сети в Украине. Однако магазины Mere в Украине нашла LIGA.net. Детали – тут.
- 18 сентября Данилов пообещал, что сеть Mere работать в Украине не будет.
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