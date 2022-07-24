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Снизить зависимость от России. Нигерия может увеличить поставки газа в Евросоюз

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 04:58
Снизить зависимость от России. Нигерия может увеличить поставки газа в Евросоюз - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Европейский Союз договаривается о дополнительной покупке газа из Нигерии, поскольку готовится к возможным сокращениям поставок из России. Об этом заявил заместитель гендиректора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин, передает Reuters.

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Как отмечается, Болдуин посетил Нигерию и провел встречи с официальными лицами этого крупнейшего производителя нефти в Африке.

Представителю ЕС сказали, что Нигерия улучшает безопасность в дельте Нигера и планирует после августа возобновить работу Транснигерского трубопровода, что позволит увеличить экспорт газа в Европу.

Как сказал Болдуин Reuters, ЕС импортирует 14% от общего объема поставок сжиженного природного газа из Нигерии, и есть потенциал увеличить этот показатель более чем вдвое.

Добыча нефти и газа в Нигерии сокращается из-за кражи и вандализма в отношении трубопроводов, в результате чего терминал производителя газа Nigeria LNG Ltd на острове Бонни работает на 60% мощности.

В 2021 году Нигерия экспортировала в ЕС 23 миллиарда кубометров газа, но с годами эта цифра снижается. По словам Болдуина, в 2018 году блок закупил 36 млрд кубометров СПГ в Нигерии.

  • 18 июля Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Евросоюз принять срочные меры по сокращению потребления газа в преддверии зимы.
  • В тот же день Евросоюз договорился о почти двукратном увеличении поставок природного газа из Азербайджана.
Наталия Медведева
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нигерия спг евросоюз
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