Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.01.2019, 23:09

Собрали подписи: в Тернопольской области община перешла в ПЦУ

Собрали подписи: в Тернопольской области община перешла в ПЦУ - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

90% присутствующих на собрании общины поддержали решение об изменении канонической принадлежности

Реклама
Реклама

Приход Рождества Пресвятой Богородицы села Сураж Шумского района принят в состав Тернопольской епархии Православной церкви Украины. Соответствующий указ подписал 25 января архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор, сообщает сайт епархии.

"Собрание религиозной общины одного из крупнейших сел Шумщини состоялись еще 20 января. 90% присутствующих на нем поддержали решение об изменении канонической принадлежности общины. Собранию предшествовал сбор подписей за это решение. За переход из УПЦ Московского патриархата в поместную церковь выступили около 900 жителей Суража" , - говорится в сообщении.

Реклама

Также сообщается, что приход Рождества Пресвятой Богородицы стал пятым в Шумском районе и девятым в области, официально присоединившимся к Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

Отправить:
Распечатать:
Теги: религия, упц мп, автокефалия, пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 