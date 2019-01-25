Собрали подписи: в Тернопольской области община перешла в ПЦУ

Фото: orthodox.vinnica.ua

Приход Рождества Пресвятой Богородицы села Сураж Шумского района принят в состав Тернопольской епархии Православной церкви Украины. Соответствующий указ подписал 25 января архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор, сообщает сайт епархии.

"Собрание религиозной общины одного из крупнейших сел Шумщини состоялись еще 20 января. 90% присутствующих на нем поддержали решение об изменении канонической принадлежности общины. Собранию предшествовал сбор подписей за это решение. За переход из УПЦ Московского патриархата в поместную церковь выступили около 900 жителей Суража" , - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что приход Рождества Пресвятой Богородицы стал пятым в Шумском районе и девятым в области, официально присоединившимся к Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.