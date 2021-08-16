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Сообщения об отмене учебы с 1 сентября – фейк: заявление Минобразования

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 11:52
Сообщения об отмене учебы с 1 сентября – фейк: заявление Минобразования - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сообщения в соцсетях о том, что с 1 сентября в Украине "отменят образовательный процесс" в учебных заведениях из-за нарастающей новой волны коронавируса – фейк. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство образования и науки.

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Министр Сергей Шкарлет недавно отметил, что учеба продолжится "при любом уровне эпидопасности", добавили в МОН.

Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, добавили в ведомстве, будут организованы другие формы образования – смешанная или дистанционная.

"Пользуйтесь только проверенными источниками информации", – призвали в МОН.

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Евгений Пилипенко
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