Сообщения об отмене учебы с 1 сентября – фейк: заявление Минобразования
16.08.2021, 11:52
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сообщения в соцсетях о том, что с 1 сентября в Украине "отменят образовательный процесс" в учебных заведениях из-за нарастающей новой волны коронавируса – фейк. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство образования и науки.
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Министр Сергей Шкарлет недавно отметил, что учеба продолжится "при любом уровне эпидопасности", добавили в МОН.
Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, добавили в ведомстве, будут организованы другие формы образования – смешанная или дистанционная.
"Пользуйтесь только проверенными источниками информации", – призвали в МОН.
- Если усилят карантин – работать только те школы, где 80% учителей привиты, заявили ранее в Минздраве.
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