Состоялся обмен пленными. Освобождены 86 украинских военных

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках обмена из плена освобождены 86 украинских военнослужащих.

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"Друзья, хорошие новости из Запорожской области. Только что состоялся обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности", – сказал Тимошенко.

24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными. Украина отдала 10 оккупантов за 10 украинских военных.

Вадим Ребрина

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