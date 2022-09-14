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"Сотни миллиардов". Финансовый сектор РФ тайком подсчитывает ущерб от санкций – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 20:51
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Финансовый сектор России понес на сотни миллиардов долларов "прямых потерь" в результате масштабных санкций, введенных США и их союзниками в связи с российским вторжением в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ министерства финансов РФ.

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Как отмечается, оценка российского минфина учитывает существенные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также $300 млрд замороженных валютных резервов.

Этот анализ был включен в презентацию для закрытой встречи российских чиновников, которая состоялась в августе и была посвящена реагированию на санкции.

В отчете речь идет об ущербе для финансовой системы России, без учета влияния санкций на экономику в целом.

В презентации, в частности, перечислены повреждения финансовой инфраструктуры, в том числе 80% активов банковского сектора, подпавших под санкции, отключение от Swift и потеря доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению.

Отмечается, что инструменты, включая деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичное публичное размещение акций, "практически исчезли".

В презентации не рассматриваются более широкие экономические последствия ограничений, которые подтолкнули Россию к рецессии, которая, вероятно, продолжится в 2023 году.

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Наталія Медведєва
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санкции война
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