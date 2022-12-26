Сотрудник немецкой разведки мог передавать в РФ секретные данные об Украине – Tagesschau
26.12.2022, 17:08
Фото: EPA
Подозреваемый в шпионаже в пользу России сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии мог передавать Москве секретную информацию об Украине. Об этом сообщает Tagesschau.
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Как отмечается, после ареста сотрудника немецкой службы внешней разведки (BND) по подозрению в шпионаже масштабы подозрений в выдаче секретов становятся яснее.
Согласно информации WDR и NDR, подозреваемый Карстен Л., среди прочего, передал России секретные оценки ситуации в Украине.
В кругах службы безопасности говорят, что расследуют подозрение, что офицера могли шантажировать.
- 22 декабря сообщалось, что сотрудник Федеральной разведслужбы Германии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.
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