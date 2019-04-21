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21.04.2019, 21:37

Социолог рассказала, как Зеленскому удалось улучшить свой рейтинг

Социолог рассказала, как Зеленскому удалось улучшить свой рейтинг - Фото
Ирина Бекешкина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ирина Бекешкина считает, что ряды сторонников Зеленского пополнил "протестный электорат"

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Во втором туре президентских выборов кандидат Владимир Зеленский пополнил число своих сторонников, в основном, за счет избирателей бывших регионалов Юрия Бойко и Александра Вилкула. Об этом в эфире Hromadske сообщила директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

"К Порошенко преимущественно перешла значительная часть избирателей Гриценко, Смешко, в основном из западных областей. Почти все в восточном регионе, кто голосовал за Бойко, за Вилкула… почти все перешли (к Зеленскому, - ред.)", - сказала Бекешкина.

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Она считает, что это "протестный электорат". "А с другой стороны – да, доверие, потому что человек (Зеленский, - ред.) вне системы, и считается, что "человек-мечта", - добавила социолог.

Согласно данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов 2019 побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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Теги: порошенко, выборы, Зеленский, бекешкина
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