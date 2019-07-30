Социологи показали, кто и где голосовал за Слугу народа

Съезд партии Слуга народа (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Социологи из Фонда Демократические инициативы представили результаты исследования об электорате политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

В результате опроса на выходе с избирательных участков эксперты проанализировали особенности голосования социально-демографических групп избирателей, выделенных по региональному, половому и образовательному признакам.

Так, партия Слуга народа больше всего поддержки получила в южном регионе (50,2%), меньше всего – на востоке (37,6%).

Также чаще за Слугу народа голосовали в городах с населением больше 100 тыс (47,6%).

Среди женщин сторонников партии больше, чем среди мужчин - 46,0% и 41,7% соответственно.

Чаще всего за президентскую партию голосовали в возрастной группе 18-29 лет (58,8% избирателей), реже всего – в группе избирателей старше 60 лет (32,7%).

Наибольшей популярностью Слуга народа пользуется у избирателей с незаконченным высшим образованием (52,9%). Среди избирателей со средним специальным образованием - 46,8%, с полным средним - 45,7%, с неполным средним - 41,9%, с высшим - 40,3%.

По итогам подсчета 100% бюллетеней в Верховную Раду прошли пять партий. Партия Слуга народа получила 43,16%, ОПЗЖ - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,10%, Голос - 5,82%.