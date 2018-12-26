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26.12.2018, 15:19

Социологи Рейтинга смоделировали 2-й тур выборов президента

Социологи Рейтинга смоделировали 2-й тур выборов президента - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Почти треть опрошенных или еще не определились с выбором кандидата, или не намерены голосовать вообще, утверждают в компании

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Моделирование второго тура президентских выборов 2019 года среди тех, кто собирается голосовать в первом, дает следующие результаты: лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко лидирует в парах с действующим президентом Петром Порошенко и бывшим сопредседателем Оппоблока Юрием Бойко, имеет преимущество в паре с лидером партии Гражданская позиция Анатолием Гриценко, и незначительно опережает комика Владимира Зеленского. Это данные по состоянию на середину декабря 2018 года, пишет группа Рейтинг.

В региональном разрезе Тимошенко во 2-м туре при условии выхода в него вместе с Порошенко лидирует во всех без исключения регионах, говорят социологи.

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При попадании во 2-й тур Бойко, Тимошенко уступает ему в Донбассе и Харьковской области.

При попадании во 2-й тур Гриценко, Тимошенко уступает ему во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Зеленский опережает Тимошенко во 2-м туре в большинстве регионов востока и юга страны, уступая в большинстве областей западной и центральной Украины.

Что касается 1-го тура, среди тех, кто определился с выбором и намерен участвовать в выборах, почти 21% опрошенных готовы поддержать Тимошенко.

За Зеленского хотят отдать голоса 13,4%, Порошенко - 11,1%, Бойко - 9,6%, Гриценко - 7,8%, Олега Ляшко - 6,6%, Святослава Вакарчука - 4,6%.

"В годовой динамике заметен постепенный, начиная с февраля, рост рейтинга Тимошенко. С появлением в электоральных рейтингах также вырос показатель Зеленского, практически неизменным остался рейтинг Порошенко, Бойко и Ляшко", - пишут социологи.

По мнению аналитиков, "определенные потери" понесла поддержка Гриценко и Вакарчука.

Каждый пятый среди опрошенных (21%) верит, что на выборах победит Тимошенко. В победе Порошенко уверены 12,8%, Зеленского - 5%, Бойко - 3,5%, Ляшко - 2,2%, Гриценко - 2,1%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: за него "не проголосовали бы ни в коем случае" 50,3% респондентов среди тех, кто намерен голосовать.

Опрос проведен с 16 ноября по 10 декабря 2018 года среди 40 тысяч украинцев (по 1600 каждой области) старше 18 лет везде по стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность на уровне Украины не превышает 0,5%.

Читайте также: Порошенко и Зеленский борются за выход во 2-й тур: опрос Рейтинга за начало октября

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Теги: выборы в Украине, петр порошенко, опрос, юлия тимошенко, группа рейтинг, социология, выборы президента
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