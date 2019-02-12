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12.02.2019, 15:07

Совбез ООН для России - еще один метод манипуляции - МИД

Совбез ООН для России - еще один метод манипуляции - МИД - Фото
Екатерина Зеленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В МИД Украины прокомментировали созыв по инициативе России заседания Совбеза ООН

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Для России созыв заседания Совета безопасности ООН является возможностью в очередной раз манипулировать существующим инструментарием в рамках организации. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, комментируя по просьбе журналистов созванное сегодня по инициативе РФ заседание Совбеза ООН.

Созыв заседания – это возможность "произнести в очередной раз обвинения в адрес украинской стороны в якобы невыполнении минских соглашений", отметила она.

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"С другой стороны, можно рассматривать сегодняшнее заседание как еще один удобный случай для наших партнеров продемонстрировать России международное единство в необходимости прекращения агрессии на Донбассе", - сказала предсавитель украинского МИД.

По просьбе журналистов, Зеленко также озвучила позицию Украины об идее Германии и Франции реформировать Совбез ООН и включить в него новых членов. По ее словам, это вопрос многих лет переговоров.

"Мы можем рассматривать вопрос включения новых членов, но для нас важен консенсус, чтобы была единая позиция в том, что касается ключевых вопросов международного развития и защиты государственного суверенитета и целостности Украины", - отметила представитель МИД.

Вчера Россия инициировала заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений. Заседание состоится сегодня в 22:00 по Киеву.

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Теги: Россия, Украина, МИД, минские соглашения, совбез оон
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